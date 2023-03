Scivolano in canale Piccole Dolomiti: 26enne muore, grave l’amica (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – Un giovane è morto e la compagna di escursione è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Vicenza, a seguito dell’incidente avvenuto oggi nel Vaio dell’acqua, Catena delle Tre Croci, sulle Piccole Dolomiti. La coppia, lui 26 anni di Schio (Vicenza) e lei 25 di Piovene Rocchette (Vicenza), dopo essere partita dal Rifugio Battisti alla Gazza, stava risalendo verso la cima del Monte Zevola, con presenza di neve dura a seguito del forte vento di ieri e della recente pioggia, quando, non si conosce la dinamica, all’altezza della strettoia, dove il Vaio Battisti si interseca con il Vaio dell’acqua, entrambi i ragazzi sono scivolati ruzzolando per un centinaio di metri. Scattato l’allarme attorno alle 13, su segnalazione di due persone nelle vicinanze che avevano udito le grida e li hanno raggiunti, sul posto sono stati sbarcati equipe ... Leggi su italiasera (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – Un giovane è morto e la compagna di escursione è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Vicenza, a seguito dell’incidente avvenuto oggi nel Vaio dell’acqua, Catena delle Tre Croci, sulle. La coppia, lui 26 anni di Schio (Vicenza) e lei 25 di Piovene Rocchette (Vicenza), dopo essere partita dal Rifugio Battisti alla Gazza, stava risalendo verso la cima del Monte Zevola, con presenza di neve dura a seguito del forte vento di ieri e della recente pioggia, quando, non si conosce la dinamica, all’altezza della strettoia, dove il Vaio Battisti si interseca con il Vaio dell’acqua, entrambi i ragazzi sono scivolati ruzzolando per un centinaio di metri. Scattato l’allarme attorno alle 13, su segnalazione di due persone nelle vicinanze che avevano udito le grida e li hanno raggiunti, sul posto sono stati sbarcati equipe ...

