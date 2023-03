Sciolto il dubbio Zapata: è nell’elenco dei convocati (Di giovedì 16 marzo 2023) Zingonia. Duvan Zapata è regolarmente convocato per Atalanta-Empoli e salvo sorprese sarà dunque a disposizione di Gian Piero Gasperini. Le parole in conferenza stampa del tecnico nerazzurro avevano lasciato più di un dubbio sull’eventuale partecipazione all’anticipo del venerdì della ventisettesima giornata di A, venerdì alle 20.45 al Gewiss Stadium. Il colombiano aveva saltato l’allenamento di mercoledì, ma la presenza nell’elenco dei convocati spazza via i dubbi sulla sua eventuale disponibilità. “Sono sensazioni che ci si porta dietro dopo gli infortuni” aveva detto il mister in conferenza stampa, definendolo “un po’ sul filo”. Zapata viene dall’ottima prestazione di Napoli, in cui è stato uno dei migliori per i nerazzurri. Assenti Djimsiti, Koopmeiners e Vorlicky, tutti attesi al rientro dopo la ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 16 marzo 2023) Zingonia. Duvanè regolarmente convocato per Atalanta-Empoli e salvo sorprese sarà dunque a disposizione di Gian Piero Gasperini. Le parole in conferenza stampa del tecnico nerazzurro avevano lasciato più di unsull’eventuale partecipazione all’anticipo del venerdì della ventisettesima giornata di A, venerdì alle 20.45 al Gewiss Stadium. Il colombiano aveva saltato l’allenamento di mercoledì, ma la presenzadeispazza via i dubbi sulla sua eventuale disponibilità. “Sono sensazioni che ci si porta dietro dopo gli infortuni” aveva detto il mister in conferenza stampa, definendolo “un po’ sul filo”.viene dall’ottima prestazione di Napoli, in cui è stato uno dei migliori per i nerazzurri. Assenti Djimsiti, Koopmeiners e Vorlicky, tutti attesi al rientro dopo la ...

