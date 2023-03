Scighera di Maria Rosaria Pugliese | il giallo che diventa letteratura morale

(Di giovedì 16 marzo 2023) di Fiorella Franchini “Fa paura la nebbia, impedisce di vedere ciò che ci circonda mentre ci obbliga a vedere ciò che nascondiamo dentro”. A Milano, questo alone biancastro che indugia nell’aria, recando con sé un acre sapore di umidità la chiamanoe dà il nome al nuovo romanzo di. La nuova nebbiosa indagine del commissario De Santis”, pubblicato da Fratelli Frilly Editori. Un thriller che ha tutti i componenti deldeduttivo, arricchito da metafore socio psicologiche che rendono la lettura non solo un’evasione letteraria ma una riflessione dalle molteplici interconnessioni. La scena del crimine, anzi del triplice omicidio è il Palazzo Ballabanzer, severa costruzione meneghina in stile Liberty composta da sei piani e dodici appartamenti, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SoloLibri : ?? “Scighera. La nuova nebbiosa indagine del commissario De Santis” di Maria Rosaria Pugliese: #follipergialli… -

...cucina la polenta con "le signore Gabriella e Cecilia" o con un post nostalgico sulla "" (...Saporiti Perché accumuliamo libri senza leggerli La risposta definitiva arriva dal Giappone di......cucina la polenta con "le signore Gabriella e Cecilia" o con un post nostalgico sulla "" (...Saporiti Perché accumuliamo libri senza leggerli La risposta definitiva arriva dal Giappone di...

Scighera di Maria Rosaria Pugliese, il giallo che diventa letteratura ... Il Denaro

Fratelli Frilli Editori, 2022 - Cos'è la Scighera Chi non proviene dal nord Italia potrebbe non saperlo. Troverete la soluzione dell'arcano in questo giallo classico in cui il mistero si infittisce.