Sci di fondo, Coppa del Mondo Falun 2023: Pellegrino guida i convocati azzurri (Di giovedì 16 marzo 2023) La Coppa del Mondo di sci di fondo fa tappa in Svezia, a Falun, ecco allora i convocati azzurri per le gare che prenderanno il via venerdì 17 marzo con la 10 km individuale in tecnica classica sia al maschile che al femminile, quindi sabato 18 marzo le sprint in tecnica libera e domenica la staffetta a squadre in tecnica classica: Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Paolo Ventura, Simone Mocellini, Davide Graz, Simone Daprà e Michael Helwegger tra gli uomini, Cristina Pittin, Caterina Ganz, Federica Sanfilippo e Francesca Franchi tra le donne. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 16 marzo 2023) Ladeldi sci difa tappa in Svezia, a, ecco allora iper le gare che prenderanno il via venerdì 17 marzo con la 10 km individuale in tecnica classica sia al maschile che al femminile, quindi sabato 18 marzo le sprint in tecnica libera e domenica la staffetta a squadre in tecnica classica: Federico, Francesco De Fabiani, Paolo Ventura, Simone Mocellini, Davide Graz, Simone Daprà e Michael Helwegger tra gli uomini, Cristina Pittin, Caterina Ganz, Federica Sanfilippo e Francesca Franchi tra le donne. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Sci di fondo, Coppa del Mondo #Falun: #Pellegrino guida i convocati azzurri - FisiTrentino : E’ tutto pronto sull’Alpe Cimbra per il Criterium Nazionale Cuccioli. Il poker di sci club organizzatori hanno defi… - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci di Fondo - Campionati Italiani Ragazzi, il programma di Vermiglio - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci di fondo - La squadra azzurra per la tappa di Falun: presenti sette uomini e quattro donne - MasashiKohmura : RT @Coninews: Tutto in Scandinavia!?? Dopo le sprint infrasettimanali in Norvegia, la Coppa del Mondo di sci di fondo è in programma a Fal… -