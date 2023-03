Sci di fondo | a Falun una Svezia spuntata | presenti i big azzurri

(Di giovedì 16 marzo 2023) Penultimo fine settimana di Coppa del Mondo di sci diin arrivo a, in, dove si arriva con tante circostanze tra lo sfortunato (per qualcuno) e il curioso (per altri) a caratterizzare le competizioni che vedremo fin da venerdì. Ma andiamo a constatare tutte le cose con ordine. Prima di tutto, c’è una questionepiuttosto importante. I due contingenti di casa mancheranno di vari elementi importanti. Linn Svahn ha sintomi influenzali, Ebba Andersson e Frida Karlsson sono anche loro ammalate, Emma Ribom e Anna Dyvik non saranno in scena e, tra i maschi, ci sarà l’assenza pesante di William Poromaa, che spesso ha ben figurato lungo l’annata. Inoltre, c’è una notizia che arriva dalla Norvegia. Non riguarda tanto Hans Christer Holund, che a causa di un raffreddore ha confermato la propria assenza (e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Sci di fondo, Coppa del Mondo #Falun: #Pellegrino guida i convocati azzurri - FisiTrentino : E’ tutto pronto sull’Alpe Cimbra per il Criterium Nazionale Cuccioli. Il poker di sci club organizzatori hanno defi… - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci di Fondo - Campionati Italiani Ragazzi, il programma di Vermiglio - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci di fondo - La squadra azzurra per la tappa di Falun: presenti sette uomini e quattro donne - MasashiKohmura : RT @Coninews: Tutto in Scandinavia!?? Dopo le sprint infrasettimanali in Norvegia, la Coppa del Mondo di sci di fondo è in programma a Fal… -

La Coppa del Mondo didifa tappa in Svezia, a Falun, ecco allora i convocati azzurri per le gare che prenderanno il via venerdì 17 marzo con la 10 km individuale in tecnica classica sia al maschile che al ...Da quest'anno, oltre ai runners e a coloro che praticano il nordic walking (le camminate con bastoni simili allodi) che prendono il via in coda alla gara, c'è la possibilità di partecipare ...Zagabria lancia la catena dei bistrot con il robot chef Bots&Pots- Food, il bistrot high - ...Air France - Klm Con una nota il ministero dell'economia annuncia di aver scelto la cordata del...

Sci paralimpico, il colonnello casertano Paglia primo tetra a gareggiare ilmattino.it

La Coppa del Mondo di sci di fondo fa tappa in Svezia, a Falun, ecco allora i convocati azzurri per le gare che prenderanno il via venerdì 17 marzo con la 10 km individuale in tecnica classica sia al ...Ritornano a Cortina d’Ampezzo i campionati italiani, interrotti nel 2014, di sci nordico paralimpico. I campionati sono organizzati da “Bob Club Cortina”, in collaborazione con la Fisip e con la ...