Sci alpino, startlist Team Event Soldeu 2023: programma, orari, tv, streaming, tabellone (Di giovedì 16 marzo 2023) Venerdì 17 marzo (ore 12.00) andrà in scena il Team Event di Soldeu, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino. Nell'ambito delle Finali che si stanno disputando ad Andorra, giornata riservata alla prova a squadre (vista anche ai recenti Mondiali), a fare da cuscinetto tra gli atti conclusive delle discipline veloci e le gare tecniche che ci terranno compagnia nel weekend. Il format è il consueto: tabellone a eliminazione diretta, ogni formazione si presenta al via con due uomini e due donne, sono previste quattro sfide e la Nazionale che ne vince di più si impone (in caso di 2-2 si contano i tempi del miglior uomo e della miglior donna). L'Italia cercherà di essere protagonista con Federica Brignone, Marta Bassino, Filippo Della Vite e Corrado Barbera. Svizzera, ...

