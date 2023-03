Sci alpino | parallelo a squadre finali Soldeu 2023 | start list | tabellone e accoppiamenti

Leggi su sportface

(Di giovedì 16 marzo 2023) La, ile glidello slalomdi, valevole per ledi Coppa del Mondo 2022/di sci. L’Italia, che affronterà la Germania ai quarti di finale, schiererà un quintetto formato da Marta Bassino, Federica Brignone, Sofia Goggia, Corrado Barbera e Filippo Dalla Vite. Svizzera e Austria partiranno direttamente dalla semifinale. Si parte alle ore 12 di venerdì 17 marzo, a cominciare da Italia-Germania, seguita da Norvegia-Andorra. ILQUARTI DI FINALE Svizzera bye Italia vs Germania Norvegia vs Andorra Austria bye SportFace.