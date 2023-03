Sci alpino | Marco Odermatt vince anche il superG di Soldeu Paris e Casse in Top-10

(Di giovedì 16 marzo 2023)si avvicina al record di vittorie in una sola stagione di Coppa del Mondo. Lo svizzero centra il dodicesimo successo neldelle finali di, portandosi ad una sola lunghezza da Ingemar Stenmark, Hermann Maier e Marcel Hirscher, appaiati a quota 13. L’elvetico è stato l’assoluto dominatore della specialità, salendo sul gradino più alto del podio per ben sei volte.ha fatto la differenza nella parte centrale, chiudendo alla fine con 29 centesimi di vantaggio sull’austriacoSchwarz, che può davvero candidarsi come rivale principale dello svizzero, visto che può conquistare punti in quattro specialità, compreso lo slalom dovenon gareggia mai. Terzo posto per il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, staccato di 71 centesimi ...

SuperG di Soldeu (Andorra) , valido per la Coppa del Mondo 2022 - 2023 difemminile, secondo appuntamento delle Finali del circuito mondiale, svoltosi questa mattina. Le prime 10 classificate della gara di oggi: 1 GUT - BEHRAMI Lara SUI 1:26.70 2 BRIGNONE ...'Sono molto soddisfatta. Ho rischiato il tutto per tutto , dando il massimo che era l'unica cosa che potevo fare. Sono molto orgogliosa di averlo fatto, ho sciato come dovevo. L ara Gut - Behrami è ...Doppia vittoria del Trentino nella prima giornata dei Campionati Italiani Aspiranti dia La Thuile. Il Gigante femminile si è corso sulla pista Diretta 2, molto tecnica. Ha vinto la modenese Ludovica Righi, tesserata però per i trentini delloClub Edelweiss, con il tempo ...

11.35: Niente da fare per l'azzurro Casse che chiude al secondo posto per 13 centesimi con un grande recupero nel finale. Mettersi in testa ora poteva essere importante in chiave podio. Ora Read 11.17 ...