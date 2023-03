Sci alpino | l’Italia femminile stabilisce il nuovo record di podi in stagione Brignone terza nella classifica all-time

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Signore e signori, benvenuti nel regno di Sua Maestà ?????????????? ???????????????? ???? L'americana eguaglia Stenmark e diventa… - OggiSportNotiz2 : ???????? #SciAlpino: A #Soldeu, #FedericaBrignone seconda nel #Supergigante vinto da #LaraGut-Behrami che vince anche… - Giornaleditalia : #italpresssport Sci alpino: Finali Cdm. Odermatt vince super G, 7^ Paris - infoitsport : Sci alpino, Marco Odermatt vince anche il superG di Soldeu - infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG maschile Soldeu in DIRETTA: dominio Odermatt! Schwarz e Kilde sul podio -

Non poteva finire diversamente: Marco Odermatt domina la finale del superG di cui aveva già ampiamente vinto la classifica, così come quella generale, e avvicina anche il traguardo fenomenale dei 2000 ...- ha concluso Malavasi - Infine, abbiamo individuato quattro ambassador per la campagna Let's EAT: lo chef stellato Carlo Cracco, il campione del mondo diMatteo Eydallin, la vincitrice di ...Gli highlights della prova di Super - G maschile in quel di Soldeu, dove sono in corso le Finali della Coppa del mondo di2022/2023. Vince Marco Odermatt, che precede sul podio Schwarz e il rivale di questa stagione Kilde. Buon piazzamento nei 10 per Mattia Casse e Dominik Paris, che chiudono bene la loro ...

VIDEO SCI ALPINO MASCHILE - Gara decisa e ben condotta da Marco Odermatt, che vince il suo quarto SuperG consecutivo e il sesto su otto in questa stagione di Coppa del Mondo. Continua la caccia ai ...Marco Odermatt si avvicina al record di vittorie in una sola stagione di Coppa del Mondo. Lo svizzero centra il dodicesimo successo nel superG delle finali di Soldeu, portandosi ad una sola lunghezza ...