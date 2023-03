Sci alpino | le pagelle dei superG | Gut-Behrami si prende tutto | Brignone ancora sul podio | crolla Curtoni Odermatt dominatore

(Di giovedì 16 marzo 2023) La stagione della velocità nella Coppa del Mondo di sciva in archivio con i duedelle finali di Soldeu. Doppietta per la Svizzera quest’oggi con i successi di Lara Gut-e Marco. L’Italia festeggia ildi Federica, ma si rammarica per la mancata vittoria nella coppa di. Qui di seguito tutte leSUPER-G SOLDEU 2023 Lara Gut-10: il guizzo della campionessa. Proprio all’ultima gara la svizzera fa bottino pieno e sivittoria e Coppa del Mondo di specialità. La quarta della carriera per una delle migliori interpreti della disciplina nella storia. Doveva vincere e ha vinto. Marco10: gli aggettivi per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Signore e signori, benvenuti nel regno di Sua Maestà ?????????????? ???????????????? ???? L'americana eguaglia Stenmark e diventa… - Valle2980 : Svezia. Sci alpino. Mikaela Shiffrin ottiene la 86esima vittoria in Coppa del Mondo, eguagliando Stenmark. La migli… - sportface2016 : #Sci alpino, #superG #Soldeu. Le parole di #Paris e degli altri azzurri - claricedesign : @MauriBax @robertofabbrini @mdiparbleu sci alpino su pista / sci di fondo mi pare abbastanza chiaro - bobinetv : CdM Sci alpino: Federica Brignone conquista il 56esimo podio della carriera #valledaosta #sport -… -

Nel Super - G di Soldeu due dei nostri italiani, Dominik Paris e Mattia Casse si sono piazzati nella top ten della classifica che ha vinto trionfare Odermatt . Buona anche la prova dell'altro italiano ...- ha concluso Malavasi - Infine, abbiamo individuato quattro ambassador per la campagna Let's EAT: lo chef stellato Carlo Cracco, il campione del mondo diMatteo Eydallin, la vincitrice di ...Non poteva finire diversamente: Marco Odermatt domina la finale del superG di cui aveva già ampiamente vinto la classifica, così come quella generale, e avvicina anche il traguardo fenomenale dei 2000 ...

LIVE Sci alpino, SuperG femminile Soldeu in DIRETTA: l’Italia punta alla coppa di specialità con Elena Curtoni e Federica Brignone OA Sport

Vale tanto il secondo posto di Federica Brignone a Soldeu Il secondo posto di Federica Brignone a Soldeu è un pezzettino di storia sua dal punto di vista individuale per la stessa valdostana sia per ...Le chiamate in Centrale Operativa Ogni intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese prende avvio ... anche le chiamate di emergenza lanciate dagli utenti delle piste da sci. Le missioni di ...