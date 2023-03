Sci alpino, Federica Brignone: “Ho veramente dato tutto, non potevo chiedere di più” (Di giovedì 16 marzo 2023) Doppio secondo posto per Federica Brignone. La valdostana ha concluso il superG di Soldeu alle spalle di Lara Gut-Behrami e la svizzera ha preceduto l’azzurra anche nella classifica di specialità. Era un compito davvero arduo per Brignone, che era quinta prima della partenza della gara e con meno possibilità di vincere nuovamente la sfera di cristallo in superG. Queste le prime impressioni di Federica ai microfoni della Rai al traguardo: “Abbiamo perso tutte troppo in alto. Se si guarda sia io che Elena siamo arrivate con oltre tre decimi di ritardo, ma anche la stessa Sofia uguale. Poi recuperare era difficile”. Brignone è comunque soddisfatta della sua prestazione e non ha davvero rimpianti: “Io sono comunque orgogliosa di quello che ho fatto, ho sciato al mio massimo, sono riuscito a mollare, non ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023) Doppio secondo posto per. La valdostana ha concluso il superG di Soldeu alle spalle di Lara Gut-Behrami e la svizzera ha preceduto l’azzurra anche nella classifica di specialità. Era un compito davvero arduo per, che era quinta prima della partenza della gara e con meno possibilità di vincere nuovamente la sfera di cristallo in superG. Queste le prime impressioni diai microfoni della Rai al traguardo: “Abbiamo perso tutte troppo in alto. Se si guarda sia io che Elena siamo arrivate con oltre tre decimi di ritardo, ma anche la stessa Sofia uguale. Poi recuperare era difficile”.è comunque soddisfatta della sua prestazione e non ha davvero rimpianti: “Io sono comunque orgogliosa di quello che ho fatto, ho sciato al mio massimo, sono riuscito a mollare, non ...

