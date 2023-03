Sci alpino | Federica Brignone conquista il 56° podio della carriera! 2ª in SuperG a Soldeu – VIDEO

(Di giovedì 16 marzo 2023) Un nuovoper. L’azzurra era attesa nelodierno di, teatro delle Finali di Coppa del Mondo di sci, e la campionessa valdostana ha fatto vedere una grande prova, giungendo seconda solo a un’eccellente Lara Gut-Behrami, che con il centro odierno è andata prendersi anche la vittoria nella Coppa di specialità, sfruttando anche una prestazione sottotono di Elena Curtoni (decima), leader prima di questa gara Un po’ di rammarico ci può essere per comeabbia sciato nella parte altapista, ma resta comunque la soddisfazionetop-3. Si tratta del 56°nel massimo circuito internazionale per, numeri davvero impressionanti per lei. Sul ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Signore e signori, benvenuti nel regno di Sua Maestà ?????????????? ???????????????? ???? L'americana eguaglia Stenmark e diventa… - Alpj90 : RT @Eurosport_IT: Secondo posto e podio n° 5??6?? per Federica Brignone nel Super G finale di Soldeu ?? #EurosportSCI #AlpineSkiing #Brign… - Eurosport_IT : Secondo posto e podio n° 5??6?? per Federica Brignone nel Super G finale di Soldeu ?? #EurosportSCI #AlpineSkiing… - Campioni_cn : Sci alpino, Coppa del mondo: Marta Bassino ottava nel superG di Soldeu - Campioni_cn : Sci alpino, Coppa del mondo: Bassino con il pettorale 11 nel superG di Soldeu -

Saranno le nevi di Andalo (Tn) ad ospitare, da domani a domenica, il 23° Campionato nazionale Csi di, manifestazione sportiva che gode del contributo della Provincia Autonoma di Trento. Sulle piste sono attesi 468 finalisti, 276 nelle categorie maschili e 192 in quelle femminili. Dal 17 al ...Niente da fare per Elena Curtoni. Nella finale del Super G a Soldeu (andorra) l'azzurra si vede sfilare la coppa di specialità sotto il naso da una solida Lara Gut - Behrami che la vince per la quarta ...Lara Gut - Behrami si aggiudica il Super - G nella tappa finale di Soldeu e conquista per la quarta volta in carriera la Coppa di specialità. Nulla da fare per Elena Curtoni , che partiva quest'oggi ...

LIVE Sci alpino, SuperG femminile Soldeu in DIRETTA: l’Italia punta alla coppa di specialità con Elena Curtoni e Federica Brignone OA Sport

La classifica di Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2022/2023 aggiornata dopo la super-g di Soldeu, Andorra, valevole per le finali di Coppa del Mondo. Mikaela Shiffrin ovviamente rimane al ...Dopo Brignone seconda ci sono anche il settimo posto di Sofia Goggia, l’ottavo di Marta Bassino e il decimo della già citata Curtoni. La classifica generale di Coppa del Mondo di sci alpino femminile ...