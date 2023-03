Sci alpino | Coppa del Mondo maschile 2022 2023 | classifica generale aggiornata dopo super-g finali Soldeu

(Di giovedì 16 marzo 2023) Ladelladelil-G delledidi giovedì 16 marzo. Odermattla vittoria odierna si avvicina al traguardo dei 2000 punti, ma non ci sono cambiamenti nella top-10. Mattia Casse guadagna due posizioni, tre invece quelle guadagnate da Dominik Paris. Di seguito la1. Marco Odermatt (Sui) 1942 2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 1340 3. Henrik Kristoffersen (Aut) 1014 4. Vincent Kriechmayr (Aut) 953 5. Loic Meillard (Sui) 831 6. Lucas Braathen (Nor) 824 7. Alexis Pinturault (Fra) ...

'Sono molto soddisfatta. Ho rischiato il tutto per tutto , dando il massimo che era l'unica cosa che potevo fare. Sono molto orgogliosa di averlo fatto, ho sciato come dovevo. L ara Gut - Behrami è ...Doppia vittoria del Trentino nella prima giornata dei Campionati Italiani Aspiranti dia La Thuile. Il Gigante femminile si è corso sulla pista Diretta 2, molto tecnica. Ha vinto la modenese Ludovica Righi, tesserata però per i trentini delloClub Edelweiss, con il tempo ...Saranno le nevi di Andalo (Tn) ad ospitare, da domani a domenica, il 23° Campionato nazionale Csi di, manifestazione sportiva che gode del contributo della Provincia Autonoma di Trento. Sulle piste sono attesi 468 finalisti, 276 nelle categorie maschili e 192 in quelle femminili. Dal 17 al ...

11.35: Niente da fare per l’azzurro Casse che chiude al secondo posto per 13 centesimi con un grande recupero nel finale. Mettersi in testa ora poteva essere importante in chiave podio. Ora Read 11.17 ...Marco Odermatt si avvicina al record di vittorie in una sola stagione di Coppa del Mondo. Lo svizzero centra il dodicesimo successo nel superG delle finali di Soldeu, portandosi ad una sola lunghezza ...