Schlein nasone? Salvini cog***e La vergogna politica passata sotto silenzio | Guarda

Dal naso "etrusco" di Elly Schlein al "cog***e gigante" di Matteo Salvini. E vediamo se qualcuno ora si indignerà con il Fatto quotidiano per l'ennesima vignetta che sfocia letteralmente nel dileggio. Molti hanno attaccato il quotidiano diretto da Marco Travaglio per aver dato ampio risalto a una vignetta del valente Frank, una caricatura della neo-segretaria del Pd in cui gli aspetti fisici sono stati messi in evidenza fin quasi a venire deformati, al famoso "naso etrusco" di cui parlava la stessa Schlein in una tragicomica intervista. Ovviamente il dettaglio è stato associato alle origini ebraiche del padre della leader dem, e c'è chi ha accusato Frank e il Fatto addirittura di alimentare sentimenti antisemiti.

