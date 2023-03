Schlein fa appello a unità opposizioni: “Su salario minimo disposta a cambiare proposta” (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – “Una battaglia comune di tutte le opposizioni” sul salario minimo. La propone Elly Schlein al congresso della Cgil nel confronto con Conte, Calenda e Fratoianni. “Io sono disposta da subito a ragionare di come cambiare la nostra proposta e di come trovare una proposta unitaria”, dice tendendo la mano agli altri leader nel tentativo di ricompattare le opposizioni. “Ci sono battaglie comuni da portare aventi insieme nel Parlamento e nel Paese”, scandisce la segretaria del Pd. Sulla Sanità pubblica “ho letto con interesse le proposte del Terzo polo e di Azione e mi sono confrontata spesso con Giuseppe (Conte) e Nicola (Fratoianni). Servono risorse, personale, cura sui territori”. Quindi indica tutta la manovra del ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – “Una battaglia comune di tutte le” sul. La propone Ellyal congresso della Cgil nel confronto con Conte, Calenda e Fratoianni. “Io sonoda subito a ragionare di comela nostrae di come trovare unaunitaria”, dice tendendo la mano agli altri leader nel tentativo di ricompattare le. “Ci sono battaglie comuni da portare aventi insieme nel Parlamento e nel Paese”, scandisce la segretaria del Pd. Sulla Sanità pubblica “ho letto con interesse le proposte del Terzo polo e di Azione e mi sono confrontata spesso con Giuseppe (Conte) e Nicola (Fratoianni). Servono risorse, personale, cura sui territori”. Quindi indica tutta la manovra del ...

