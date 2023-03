Schlein al congresso Cgil | “Uniamoci nel nostro ruolo di opposizione” Calenda | “Non c’è nessuna alleanza”

Leggi su tag24

(Di giovedì 16 marzo 2023) “Una battaglia comune di tutte le opposizioni” è quella sul salario minimo, “e io sono disposta da subito a ragionare di come cambiare la nostra proposta per trovare una direzione unitaria”. Lo ha detto Ellyaldelladurante il confronto con Conte,e Fratoianni. La segretaria dem ha poi sottolineato come ... TAG24.