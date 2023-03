Scelta Lavinia Uomini e Donne: rischio finale clamoroso (Di giovedì 16 marzo 2023) Scelta Lavinia Uomini e Donne. Continua a non esserci una data per la Scelta di Lavinia Mauro Frontera, eternamente indecisa tra i suoi due corteggiatori: Alessio Campoli e Alessio Corvino. Scelta Lavinia Uomini e Donne Le prossime registrazioni del dating show condotto da Maria De Filippi sono in programma sabato 18 e domenica 19 marzo ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 16 marzo 2023). Continua a non esserci una data per ladiMauro Frontera, eternamente indecisa tra i suoi due corteggiatori: Alessio Campoli e Alessio Corvino.Le prossime registrazioni del dating show condotto da Maria De Filippi sono in programma sabato 18 e domenica 19 marzo ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gianni33007 : @uominiedonne Federico quasi quasi se fossi in te ci penserei sulla scelta, ti ho visto proprio bene con Lavinia ???? - youresogoldenvv : RT @MenoTele: Sai Lavinia, il trono prevede anche la scelta. Capito, Lavinia? LA SCELTAAAA #uominiedonne - amorsisulcuore : “Devono, devono”. A Lavinia di non risultare pesante anche durante la scelta non interessa minimamente. #uominiedonne - MenoTele : Sai Lavinia, il trono prevede anche la scelta. Capito, Lavinia? LA SCELTAAAA #uominiedonne - amorsisulcuore : Se Lavinia si fosse comportata come si è comportata nella scelta nell’abito di Federico per tutto il suo percorso,… -