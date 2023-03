Scandalo Vaticano, le carte segrete che svelano tutto Pena Perra: "Palazzo di Londra? Così ci hanno truffato" (Di giovedì 16 marzo 2023) Lo Scandalo del Vaticano che ha portato a processo il cardinale Becciu e altri imputati tra avvocati e broker, relativo alla compravendita di un Palazzo a Londra, arriva ad un punto di svolta. A deporre in aula infatti è il segretario di Stato Peña Parra, il successore di Becciu e le sue sono pesanti accuse verso chi ha fornito false rassicurazioni alla Chiesa su quell'affare: "Siamo stati truffati". Così Pena Perra - si legge su Repubblica - accettò di rilevare il 100% della proprietà del Palazzo di Londra al centro del processo in corso in Vaticano. Una strada, poi rivelatasi un vicolo cieco, imboccata dopo aver sollevato molti dubbi, chiesto molti chiarimenti, e averne ricevuti da chi gli era stato presentato come ... Leggi su affaritaliani (Di giovedì 16 marzo 2023) Lodelche ha portato a processo il cardinale Becciu e altri imputati tra avvocati e broker, relativo alla compravendita di un, arriva ad un punto di svolta. A deporre in aula infatti è il segretario di Stato Peña Parra, il successore di Becciu e le sue sono pesanti accuse verso chi ha fornito false rassicurazioni alla Chiesa su quell'affare: "Siamo stati truffati".- si legge su Repubblica - accettò di rilevare il 100% della proprietà deldial centro del processo in corso in. Una strada, poi rivelatasi un vicolo cieco, imboccata dopo aver sollevato molti dubbi, chiesto molti chiarimenti, e averne ricevuti da chi gli era stato presentato come ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... laviniamainardi : RT @DomaniGiornale: Dai temi geopolitici al fronte interno, dalla riforma della finanza del Vaticano allo scandalo abusi sessuali su minori… - salvini_giacomo : RT @DomaniGiornale: Dai temi geopolitici al fronte interno, dalla riforma della finanza del Vaticano allo scandalo abusi sessuali su minori… - DomaniGiornale : Dai temi geopolitici al fronte interno, dalla riforma della finanza del Vaticano allo scandalo abusi sessuali su mi… - adapallai : RT @Antifa80: Già, è una vera vergogna che il Papa chieda di poter andare sia in #Russia che in #Ucraina invece di annunciare l'invio di ar… - Antifa80 : Già, è una vera vergogna che il Papa chieda di poter andare sia in #Russia che in #Ucraina invece di annunciare l'i… -