(Di giovedì 16 marzo 2023) Cinqueultimi otto bilanci in rosso, la girandola di manager e 10 miliardi sacrificati in un paio di crac

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FilippoPi2 : @ultimora_pol contesto: membro di un partito contrario al canone per la TV pubblica. Autore di video YouTube su sc… -

...altro miliardo va a pesare sui conti e la banca da quel momento finisce in un vortice di... Attualmente i grandi istituti coprono con derivati ledei Btp . E il 55% dei bond governativi ...Ma la sfiducia dipende anche dal fatto che dopo anni diripetuti e conti in rosso, il ... Cioè ancora prima dell'inizio delle grosse. Nel 2021 investimenti miliardari e speculativi sono ...... ha detto che non avrebbe fornito ulteriore liquidità all'istituto, leper i titoli della ... che ha segnato l'inizio di una serie diche hanno indebolito la banca. Da marzo 2021, il ...

Scandali e perdite: così crolla il mito degli gnomi svizzeri ilGiornale.it

L'eccesso di regole salva le banche europee ma gli scandali li paghi chi li provoca. L'editoriale di Roberto Napoletano ...Credit Suisse ha in bilancio passività per 492 miliardi, ha perso 1,3 miliardi solo nell’ultimo trimestre e vale oggi in borsa l’equivalente di sette miliardi di euro. Il problema è che la banca dev’e ...