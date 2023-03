Sauditi e Iran | attenti a quei due

(Di giovedì 16 marzo 2023) Arabia Saudita ehanno riallacciato i rapporti diplomatici, interrotti dal 2016. Se ne parla poco, però mi sembra una notizia importante. O sbaglio?Ezio Durantevia email Gentile lettore, se ne parla poco da noi proprio perché la pace tra i due ex arcinemici è un fatto rilevante. La guerra in Ucraina apre crepe ieri impensabili nella geografia imperiale americana. Finora l’Arabia Saudita è stata per gli Usa, oltre che un bancomat, un vassallo, pregiato per la posizione strategica e le vaste riserve di petrolio, ma pur sempre un vassallo. Il fatto che ora stringa accordi con il Paese più antiamericano che esista, segnala che Riad vuole uscire dall’orbita americana e posizionarsi coi non allineati, gettando il suo peso sulla bilancia di un cambio epocale. L’accordo con l’non riguarda solo la ripresa dei rapporti diplomatici ma investe anche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Ripristinate le relazioni diplomatiche tra Arabia e Teheran, accordo mediato da Pechino. Xi aumenta così la propri… - mariacarla1963 : RT @emanuelpietrob1: Noi e Loro /1 Tesi comune è che l'#ArabiaSaudita avrebbe siglato l'accordo di normalizzazione diplomatica con l'#Iran… - STEFANO87245873 : RT @emanuelpietrob1: Noi e Loro /1 Tesi comune è che l'#ArabiaSaudita avrebbe siglato l'accordo di normalizzazione diplomatica con l'#Iran… - maola_varalli : RT @emanuelpietrob1: Noi e Loro /1 Tesi comune è che l'#ArabiaSaudita avrebbe siglato l'accordo di normalizzazione diplomatica con l'#Iran… - Silvano61597632 : RT @emanuelpietrob1: Noi e Loro /1 Tesi comune è che l'#ArabiaSaudita avrebbe siglato l'accordo di normalizzazione diplomatica con l'#Iran… -

... il viceministro iraniano ammette l'orrore Si riaccendono le proteste in: scontri e ... La sua confessione in un programma televisivo iraniano di essere un agente dei serviziera stata ...Sebbene l'accordo sia un passo nella giusta direzione tra Arabia Saudita e, ipotrebbero essere riluttanti ad aumentare drasticamente il commercio, a causa delle sanzioni statunitensi ...Mentre gli Emirati, alleati dell'Arabia saudita nella sanguinosa guerra in Yemen, si dicono pronti a negoziare con i ribelli sciiti sostenuti dall'. Un passo che valutano anche i. ...

Iran e Arabia Saudita hanno siglato uno storico accordo di pace e cooperazione L'INDIPENDENTE

A Pechino si sono incontrati il consigliere per la Sicurezza dell’Arabia Saudita, Musaad bin Mohammed Al Aiban e il segretario del Consiglio per la Sicurezza Suprema Nazionale dell’Iran, Ali Shamkhani ...«Anche 3.500 feriti»: la ricorrenza è diventata protesta. A Teheran scontri per le 5 ragazze fermate per un video senza velo. Governo “protetto” da russi e cinesi: manovre navali comuni nel Golfo ...