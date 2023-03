Saudi National Bank, così è cresciuta la banca saudita che oggi è il primo azionista del Credit Suisse (Di giovedì 16 marzo 2023) Fondata nel 1953 con il nome di National Commercial Bank, è oggi il primo gruppo bancario del Paese con attivi per oltre 251 miliardi di dollari, 13 mila dipendenti e importanti partecipazioni estere Leggi su corriere (Di giovedì 16 marzo 2023) Fondata nel 1953 con il nome diCommercial, èilgrupporio del Paese con attivi per oltre 251 miliardi di dollari, 13 mila dipendenti e importanti partecipazioni estere

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : Saudi National Bank, così è cresciuta la banca saudita che oggi è il primo azionista del Credit Suisse #corriere… - Italia_Notizie : Saudi National Bank, così è cresciuta la banca saudita che oggi è il primo azionista del Credit Suisse - leonardgarchi : RT @MarcoRCapelli: La Svizzera blocca i conti russi. #CreditSuisse perde il 20% in un giorno perchè la Saudi National Bank dichiara che non… - Decet_Sperare : RT @MarcoRCapelli: La Svizzera blocca i conti russi. #CreditSuisse perde il 20% in un giorno perchè la Saudi National Bank dichiara che non… - EnricoCEngelma1 : RT @MarcoRCapelli: La Svizzera blocca i conti russi. #CreditSuisse perde il 20% in un giorno perchè la Saudi National Bank dichiara che non… -