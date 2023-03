Sassuolo, Dionisi: «Non sottovalutiamo lo Spezia, su Pinamonti…» (Di giovedì 16 marzo 2023) Conferenza stampa Dionisi, l’allenatore del Sassuolo parla alla vigilia del match di campionato contro lo Spezia Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida con lo Spezia. PAROLE – «Le esperienze passate credo possano darci una mano. Il pericolo di sottovalutare l’avversario non c’è, poi c’è l’avversario che ha vinto con l’Inter, che ha cambiato l’allenatore poche settimane fa, per me è un avversario di valore. Pinamonti? Quando un attaccante fa gol acquisisce fiducia. Per me non c’è mai stato un caso Pinamonti, lo si è voluto montare a volte. Domenica ha fatto bene ma può fare meglio, deve dare continuità. Nazionale? Non mi interessa di questo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Conferenza stampa, l’allenatore delparla alla vigilia del match di campionato contro loAlessio, allenatore del, ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida con lo. PAROLE – «Le esperienze passate credo possano darci una mano. Il pericolo di sottovalutare l’avversario non c’è, poi c’è l’avversario che ha vinto con l’Inter, che ha cambiato l’allenatore poche settimane fa, per me è un avversario di valore. Pinamonti? Quando un attaccante fa gol acquisisce fiducia. Per me non c’è mai stato un caso Pinamonti, lo si è voluto montare a volte. Domenica ha fatto bene ma può fare meglio, deve dare continuità. Nazionale? Non mi interessa di questo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

