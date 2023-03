Sassuolo, Dionisi: “Non ho rimpianti per la stagione che poteva essere. Pinamonti? E’ in fiducia” (Di giovedì 16 marzo 2023) Giornata di vigilia per il Sassuolo di Alessio Dionisi che domani, venerdì 17 marzo, aprirà le danze alle 18.300 della ventisettesima giornata di Serie A. Nella tradizionale conferenza stampa che anticipa i match è intervenuto l’allenatore del Sassuolo che ha puntualizzato che la continuità sia alla base di realtà come quella che allena. Queste le sue parole in conferenza stampa. Sulla gara contro lo Spezia: “Le esperienze passate credo possano darci una mano. Il pericolo di sottovalutare l’avversario non c’è, poi c’è l’avversario che ha vinto con l’Inter, che ha cambiato l’allenatore poche settimane fa, per me è un avversario di valore. Ogni partita è diversa. Ci arriviamo in un buon momento ma anche lo Spezia arriva in un buon momento. Speriamo di ottenere un risultato positivo. E’ un periodo positivo per lo Spezia come lo è per ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 marzo 2023) Giornata di vigilia per ildi Alessioche domani, venerdì 17 marzo, aprirà le danze alle 18.300 della ventisettesima giornata di Serie A. Nella tradizionale conferenza stampa che anticipa i match è intervenuto l’allenatore delche ha puntualizzato che la continuità sia alla base di realtà come quella che allena. Queste le sue parole in conferenza stampa. Sulla gara contro lo Spezia: “Le esperienze passate credo possano darci una mano. Il pericolo di sottovalutare l’avversario non c’è, poi c’è l’avversario che ha vinto con l’Inter, che ha cambiato l’allenatore poche settimane fa, per me è un avversario di valore. Ogni partita è diversa. Ci arriviamo in un buon momento ma anche lo Spezia arriva in un buon momento. Speriamo di ottenere un risultato positivo. E’ un periodo positivo per lo Spezia come lo è per ...

