Sarri: «I calciatori pensano al derby? Smettiamo di dire cazzate e di dare degli imbecilli ai calciatori» (Di giovedì 16 marzo 2023) Ieri l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa presentando la partita di stasera contro l’Az. La Lazio deve ribaltare l’1-2 dell’andata: è al momento l’unica italiana che rischia l’eliminazione dall’Europa. A Sarri è stato chiesto cosa pensa di questo dato. «Vuol dire che siamo peggio delle altre italiane, c’è poco da fare commenti, o dire se mi disturba o meno. Penso che prima di pensare di fare bene in Europa, dobbiamo pensare di fare bene prima in Italia. Parlo per tutte. Il Napoli per esempio è diventato grande in Italia e poi di conseguenza in Europa. La valutazione che farò della squadra a fine anno la farò più su un torneo lungo che su una competizione a eliminazione diretta. Comunque domani vediamo se riusciamo a passare il turno». L’unico modo per passare il ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 16 marzo 2023) Ieri l’allenatore della Lazio, Maurizio, ha parlato in conferenza stampa presentando la partita di stasera contro l’Az. La Lazio deve ribaltare l’1-2 dell’andata: è al momento l’unica italiana che rischia l’eliminazione dall’Europa. Aè stato chiesto cosa pensa di questo dato. «Vuolche siamo peggio delle altre italiane, c’è poco da fare commenti, ose mi disturba o meno. Penso che prima di pensare di fare bene in Europa, dobbiamo pensare di fare bene prima in Italia. Parlo per tutte. Il Napoli per esempio è diventato grande in Italia e poi di conseguenza in Europa. La valutazione che farò della squadra a fine anno la farò più su un torneo lungo che su una competizione a eliminazionetta. Comunque domani vediamo se riusciamo a passare il turno». L’unico modo per passare il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Sarri: «I calciatori pensano al derby? Smettiamo di dire cazzate e di dare degli imbecilli ai calciatori» In conf… - infoitsport : RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Sarri: 'Testa all'Az e nessun alibi-derby. I calciatori non sono imbecilli!' - LazialeLeale : @Ballaa1x @CheccoCasano Zalewski può essere un merito. Gli altri sono calciatori di serie A con esperienza. El shar… - 11D49B24 : @sergeeej21 Perché secondo te allenatore e calciatori non parlano chiaramente tra di loro ? Forse con la precedente gestione, non con Sarri. - Max1969Av : @DAZN_IT Ahahahaha, Sarri di calciatori non ha mai capito un cazzo, ma li sa far giocare. -