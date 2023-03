Sanremo sarà sanzionato per pubblicità occulta e per Instagram. Istruttoria AGCOM per Blanco (Di giovedì 16 marzo 2023) Ferragni e Amadeus (US Rai) Sentenza è fatta: Sanremo sarà sanzionato. Se l’AGCOM ha “assolto” la Rai per il siparietto Rosa-Chemical Fedez, è decisa a prendere provvedimenti per quanto riguarda la pubblicità non segnalata (si tratterebbe, ad esempio, delle riprese della nave Costa Crociera) e l’utilizzo di Instagram. La multa potrebbe arrivare fino a 253 mila euro (minimo 10 mila euro). Sul caso Blanco, invece, sarà avviata un’Istruttoria. Di seguito il comunicato stampa dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Con riferimento alla pubblicità non segnalata, rilevata in 12 episodi, e sull’utilizzo di Instagram, il Consiglio, all’unanimità, ha ritenuto la questione non manifestamente ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 16 marzo 2023) Ferragni e Amadeus (US Rai) Sentenza è fatta:. Se l’ha “assolto” la Rai per il siparietto Rosa-Chemical Fedez, è decisa a prendere provvedimenti per quanto riguarda lanon segnalata (si tratterebbe, ad esempio, delle riprese della nave Costa Crociera) e l’utilizzo di. La multa potrebbe arrivare fino a 253 mila euro (minimo 10 mila euro). Sul caso, invece,avviata un’. Di seguito il comunicato stampa dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Con riferimento allanon segnalata, rilevata in 12 episodi, e sull’utilizzo di, il Consiglio, all’unanimità, ha ritenuto la questione non manifestamente ...

