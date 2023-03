Sanremo e la pubblicità a Instagram da Amadeus&co: arrivano le multe (Di giovedì 16 marzo 2023) "Uno spot a Instagram da Chiara Ferragni e Amadeus", con questa motivazione l’Agcom ha dato mandato alla competente direzione di avviare un procedimento sanzionatorio per i fatti accaduti quest’anno a Sanremo sulla... Leggi su today (Di giovedì 16 marzo 2023) "Uno spot ada Chiara Ferragni e Amadeus", con questa motivazione l’Agcom ha dato mandato alla competente direzione di avviare un procedimento sanzionatorio per i fatti accaduti quest’anno asulla...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlContiAndrea : 'L’Autorità Garante delle Telecomunicazioni è pronta a multare la Rai per Sanremo 2023 per pubblicità occulta' (da… - Primaonline : Consiglio @AgCom su presunte violazioni durante Festival di Sanremo: aperto processo sanzionatorio su possibile pu… - mariowurz : @TommasoRanisi Rai debole di questo periodo si spiega solo in un modo avendo vinto il periodo di garanzia culminato… - fisco24_info : Agcom, al via procedimento sanzionatorio su violazioni Sanremo: Su pubblicità occulta e utilizzo di Instagram - ilfoglio_it : L'Agcom ha dato mandato di avviare un processo sanzionatorio nei confronti della Rai per gli spazi a Sanremo conces… -

L'Agcom multerà la Rai per la pubblicità occulta a Instagram durante Sanremo ... Così la maggioranza usa l'Agcom per logorare l'ad della Rai L'Agcom chiede alla Rai i contratti di Sanremo sulla possibile pubblicità occulta L'Agcom multerà la Rai per la pubblicità occulta ... Sanremo 2023: nessuna multa per Rosa Chemical e Fedez ... '73mo festival della canzone italiana di Sanremo' e 'Sanremo start' di RAI UNO, relative alla pubblicità occulta, all'utilizzo di Instagram, alle performance di Rosa Chemical, Fedez e Blanco. Il ... Agcom avvia un'istruttoria sulla pubblicità occulta a Sanremo - Primaonline ... '73mo festival della canzone italiana di Sanremo' e 'Sanremo start' di Rai1, relative alla pubblicità occulta, all'utilizzo di Instagram, alle performance di Rosa Chemical, Fedez e Blanco'. 'Con ... ... Così la maggioranza usa l'Agcom per logorare l'ad della Rai L'Agcom chiede alla Rai i contratti disulla possibileocculta L'Agcom multerà la Rai per laocculta ...... '73mo festival della canzone italiana di' e 'start' di RAI UNO, relative allaocculta, all'utilizzo di Instagram, alle performance di Rosa Chemical, Fedez e Blanco. Il ...... '73mo festival della canzone italiana di' e 'start' di Rai1, relative allaocculta, all'utilizzo di Instagram, alle performance di Rosa Chemical, Fedez e Blanco'. 'Con ... Sanremo pubblicità occulta: l'Agcom multa la Rai • TAG24 Tag24