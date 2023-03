Sanremo | Agcom | al via procedimento sanzionatorio su violazioni al Festival

(Di giovedì 16 marzo 2023)2023, Rosa Chemical bacia Fedez sul palco SU LA5 Fotogallery - 'Un armadio per due', quattro coach per rivitalizzare il 'second hand' GRANDI SORPRESE 'Grande Fratello Vip', le emozioni della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlContiAndrea : 'L’Autorità Garante delle Telecomunicazioni è pronta a multare la Rai per Sanremo 2023 per pubblicità occulta' (da… - GiusCandela : Discorso Sanremo/Instagram-Agcom. Premessa: poteva essere gestita meglio con meno citazioni. Detto questo, l'Agcom… - KratosCurr94 : RT @GiovaQuez: AgCom su Sanremo apre istruttoria per valutare eventuali profili lesivi della 'dignità umana e l'incitamento alla violenza'… - Striscia : Multe alla Rai, stasera a Striscia @Pinucciosono intervista il commissario Agcom #striscialanotizia #sanremo2023 - QuotidianPost : Sanremo 2023: Agcom avvia procedimento sanzionatorio per pubblicità occulta -

dà il via libera alle sanzioni controper pubblicità occulta e uso di Instagram . Il Consiglio dell'Autorità garante per le comunicazioni () ha esaminato le presunte violazioni ...2023, Rosa Chemical bacia Fedez sul palco SU LA5 Fotogallery - 'Un armadio per due', quattro coach per rivitalizzare il 'second hand' GRANDI SORPRESE 'Grande Fratello Vip', le emozioni della ...Con riferimento alla pubblicità non segnalata, rilevata in 12 episodi, e sull'utilizzo di Instagram al Festival di, il Consiglio dell'all'unanimità, ha ritenuto la questione non manifestamente infondata e ha dato mandato alla competente direzione di avviare un procedimento sanzionatorio. Il Consiglio,...

Festival di Sanremo, Agcom: “Sì a procedimento sanzionatorio Il Fatto Quotidiano

Nessuna istruttoria per la performance tra Chemical e Fedez L’Agcom non ha ritenuto necessaria alcuna istruttoria sanzionatoria per la performance sexy di Rosa Chemical e Fedez sul palco del Teatro ...Blanco nel mirino, Fedez e Rosa Chemical salvi. A un mese dalla fine del Festival di Sanremo, arriva la decisione dell'Agcom - l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - che 'assolve' il bacio ...