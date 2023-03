Sanremo 2023, multa Agcom per la Rai: ‘Pubblicità occulta di Ferragni e Amadeus’ (Di giovedì 16 marzo 2023) Nell’edizione di Sanremo 2023 i colpi di scena non sono mancati. Ne è un esempio la sfuriata di Blanco sul palco – che, come si ricorderà per ‘problemi di audio’ ha fatto razzia della rose che componevano la sua scenografia – o ancora, il tanto discusso bacio tra Fedez e Rosa Chemical durante la finalissima. Ora, invece, arriva anche la multa. Sanzione che la Rai dovrà pagare a seguito della pubblicità occulta per Instagram avvenuta con le dirette di Amadeus e Chiara Ferragni. Fedez e il bacio con Rosa Chemical: la Rai rischia una multa di 600 mila euro, ecco perché Sanremo 2023 e la pubblicità occulta per Instagram L’autorità Garante delle Telecomunicazioni, coordinata da Giacomo Lasorella, si riunirà per ascoltare il risultato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 16 marzo 2023) Nell’edizione dii colpi di scena non sono mancati. Ne è un esempio la sfuriata di Blanco sul palco – che, come si ricorderà per ‘problemi di audio’ ha fatto razzia della rose che componevano la sua scenografia – o ancora, il tanto discusso bacio tra Fedez e Rosa Chemical durante la finalissima. Ora, invece, arriva anche la. Sanzione che la Rai dovrà pagare a seguito della pubblicitàper Instagram avvenuta con le dirette di Amadeus e Chiara. Fedez e il bacio con Rosa Chemical: la Rai rischia unadi 600 mila euro, ecco perchée la pubblicitàper Instagram L’autorità Garante delle Telecomunicazioni, coordinata da Giacomo Lasorella, si riunirà per ascoltare il risultato ...

