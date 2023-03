Sanremo 2023 | l’Agcom pronta a multare la Rai

(Di giovedì 16 marzo 2023) Continua a tenere banco l’ultima edizione del Festival della musicaanche dopo essere terminato da settimane continua a far parlare. Stando a quanto riporta oggi Il Messaggero, l’Autorità Garante delle Telecomunicazioni sarebbe intenzionata ela Rai. L’accusa? La pubblicità occulta attraverso Instagram. Come noto on diretta tv più volte è stata citata l’azienda di Meta con Chiara Ferragni che ha creato un profilo ad hoc ad Amadeus. Si parla di una multa salata e oggi si saprà qualcosa di più con le istruttorie. Secondo il Testo Unico dei Servizi Audiovisivi la sanzione va da 10 mila a 253 mila euro. Leggi anche: Il ritorno di Blanco: ecco il duetto con Mina Si parla però di una multa abbastanza contenuta nonostante più volte sia stato “sponsorizzato” Instagram e i suoi profili. Secondo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Movistar_Team : ?????? ???? ??????????????????. ???? ??????????????????????????. Simplemente, @Milano_Sanremo. ?? - IlContiAndrea : Marta Donà, l’unica manager donna ad aver vinto tre Sanremo a FqMagazine: “La mia è una società quasi tutta al femm… - enpaonlus : Flora è scampata alla guerra in Ucraina. Ne ha passate tante e merita una bella adozione che sia per sempre. Vi asp… - 361_magazine : Le ultime sulla questione #Sanremo2023 e #Instagram - Danielo_86 : RT @Movistar_Team: ?????? ???? ??????????????????. ???? ??????????????????????????. Simplemente, @Milano_Sanremo. ?? -

Amici 22 prima puntata Serale: quali ospiti approderanno in studio Doponon sono tornati 'a casa' né LDA, né Elodie. In molti si aspettano di vederli come ospiti nella prima puntata del ...Una lettrice ci ha scritto per fare una riflessione sulla disoccupazione. 'Vorrei aprire una riflessione sul fatto che quando si parla di disoccupati ci si riferisce sempre di giovani. Ho notato dal ...Tonfo per le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, movimenti al ribasso sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi, calo delle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa ...

Sanremo 2023, maxi multa per la Rai: «Pubblicità occulta di Ferragni e Amadeus» ilmessaggero.it

Sanremo 2023 anche dopo essere terminato da settimane continua a far parlare. Stando a quanto riporta oggi Il Messaggero, l’Autorità Garante delle Telecomunicazioni sarebbe intenzionata e pronta a ...Andrà a caccia "dell’ispirazione giusta" perché la Milano-Sanremo è una di quelle corse che, se la vinci, "ti può cambiare la vita". Filippo Ganna sa bene che se vuole cominciare a fare un salto di ...