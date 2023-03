“Sanremo 2023”, guai in vista per Amadeus e la Rai: cos’è successo (Di giovedì 16 marzo 2023) News Tv. . L’ultima edizione del Festival di Sanremo è finita spesso al centro delle polemiche: il bacio in diretta tra Rosa Chemical e Fedez oppure la tanto attesa lettera del presidente dell’Ucraina. Che dire? Per Amadeus è stato un periodo decisamente stressante, che però non sembra ancora essersi concluso del tutto. A quanto pare l’Autorità Garante delle Telecomunicazioni sarebbe pronta a multare la Rai. Lo rende noto oggi Il Messaggero, che anticipa la decisione dei commissari sull’accusa di pubblicità occulta. Oggi si riunirà coordinata da Giacomo Lasorella per ascoltare il risultato delle istruttorie avviate dagli uffici interni.



