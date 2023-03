Sanità | Roma-Lido e rifiuti | Rocca presenta il programma al Consiglio regionale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : Questa sera a Roma @Azione_it e @ItaliaViva - con decine di operatori del settore - hanno passato 2 ore a parlare d… - CarloCalenda : Siamo nati mettendo al centro del dibattito politico la #sanità. Oggi a Roma, abbiamo proposto soluzioni concrete p… - CarloCalenda : La vera emergenza di questo Paese è la sanità: liste d'attesa infinite, visite arretrate, strutture fatiscenti. Non… - FarmindustriaTW : RT @TIG_italia: Giuseppe Seghi Recli, Componente Giunta @FarmindustriaTW, è protagonista a 'The Digital Healthcare Executive Conference'. I… - ilSicilia : #Articoli #Politica Sanità, De Luca (M5S): “Governo immobile. Sicilia suddita di Roma” CLICCA PER IL VIDEO… -

Lava ripensata. E non è un caso che tutte le aziende in perdita siano le aziende ... Per quanto riguarda, continua, "tra le prime cose che faremo ci sarà ripristinare la legalità per l'......laregionale. Trasporti e mobilità Passando al tema dei trasporti, della mobilità e della carenza di infrastrutture, Rocca ha affermato che le due arterie stradali Orte - Civitavecchia e-...'Collaboreremo conCapitale per arrivare alla quota del 70 per cento di raccolta differenziata,... 'Introdurre procedure più snelle soprattutto in materia die di Urbanistica, mediante l'...