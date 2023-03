Sandra Milo compie 90 anni – diva condivide i segreti per mantenersi così giovane e in forma

Leggi su it.newsner

(Di giovedì 16 marzo 2023)è una delle attrici italiane più amate ed apprezzate sia in Italia che all’estero. Laè un simbolo vivente dell’età d’oro del cinema italiano degliSessanta e Settanta. Alla veneranda età di 90si porta alle spalle una carriera che dura ormai da più di mezzo secolo. Oggiappare più energica che mai; quale sarà dunque il suo segreto? per saperne di più su comesi mantengaina 90.. View this post on Instagram A post shared by(@real) LEGGI DI PIÙ: Laura Pausini e Paolo Carta ...