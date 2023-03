San Gennaro incontra i suoi ragazzi, monsignor Battaglia premia gli studenti di Forcella (Di giovedì 16 marzo 2023) Un pomeriggio speciale per i ragazzi di Forcella alla Cappella del Tesoro di San Gennaro dove, mercoledì 15 marzo, alla presenza di Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Domenico Battaglia Arcivescovo Metropolita di Napoli e del Sindaco e Presidente della Deputazione della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro, Gaetano Manfredi si è festeggiato l’evento finale del progetto “San Gennaro incontra i suoi ragazzi”. L’iniziativa sociale promossa dalla Deputazione della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro in collaborazione con la Fondazione Deloitte è dedicata ai giovani studenti dell’Istituto Statale A. Ristori del quartiere Forcella, per avvicinarli ai capolavori d’arte e alla storia ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 16 marzo 2023) Un pomeriggio speciale per idialla Cappella del Tesoro di Sandove, mercoledì 15 marzo, alla presenza di Sua Eccellenza Reverendissima Mons. DomenicoArcivescovo Metropolita di Napoli e del Sindaco e Presidente della Deputazione della Real Cappella del Tesoro di San, Gaetano Manfredi si è festeggiato l’evento finale del progetto “San”. L’iniziativa sociale promossa dalla Deputazione della Real Cappella del Tesoro di Sanin collaborazione con la Fondazione Deloitte è dedicata ai giovanidell’Istituto Statale A. Ristori del quartiere, per avvicinarli ai capolavori d’arte e alla storia ...

