Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : Sampdoria, Winks: “Dobbiamo ripartire dalle prove con Milan e Lazio” - clubdoria46 : #Sampdoria, #Winks chiede 'scusa' al #Tottenham.. #Calciomercato - SampNews24 : #Winks: «Le mie parole su #Sampdoria e #Tottenham? Voglio chiarire una cosa» - sportli26181512 : Winks su Tottenham-Milan: 'll Milan ha difeso alla grande, giocando una grande partita': Harry Winks, centrocampist… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: La carica di #Winks: “#Sampdoria, sono in debito con te: possiamo ancora salvarci” -

Il centrocampista inglese dellaHarryha tracciato il punto della situazione, su gazzetta.it, in merito alla pessima classifica dei blucerchiati, ultimi in classfica a 12 punti in compagnia della Cremonese: "Finché ...Harry, centrocampista dellain prestito dal Tottenham, ha rilasciato una lunga intervista tra presente e futuro ' Laè una grande squadra e possiede una tifoseria fantastica: in ...Mi chiamo Harrye risolvo problemi. Mister Spurs, così chiamano amichevolmente il centrocampista sampdoriano ... 'Mi sento in debito con la', ammette lui, riconoscendo come i primi ...

Sampdoria, Winks: "Abbiamo fatto prove eccellenti contro Milan e Lazio" Milan News

Harry Winks, ha parlato a gazzetta.it dicendo la sua sul campionato della Sampdoria e ricordando le sfide contro Milan e Lazio Harry Winks, ha parlato a gazzetta.it dicendo la sua sul campionato della ...Harry Winks, centrocampista della Sampdoria, ha parlato a gazzetta.it del campionato che sta disputando la squadra blucerchiata: "Finché la matematica ci dà speranza, continueremo a lottare. E, ...