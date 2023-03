Salvini e l’impegno per le aree interne | il plauso della Lega sannita

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Matteo #Salvini: “Dopo ENEL, Ansaldo. Aziende italiane d’eccellenza vengono chiamate a portare il nucleare nel mond… - ClaudioBollenti : #Salvini: “Dopo ENEL, Ansaldo. Aziende italiane d’eccellenza vengono chiamate a portare il nucleare nel mondo,ma in… - PoliticaNewsNow : Ponte Stretto, Salvini: 'L'impegno sul decreto procede spedito' - Margher81933300 : RT @ultimora_pol: Matteo #Salvini: “Dopo ENEL, Ansaldo. Aziende italiane d’eccellenza vengono chiamate a portare il nucleare nel mondo, ma… - CarloScalmana : RT @ultimora_pol: Matteo #Salvini: “Dopo ENEL, Ansaldo. Aziende italiane d’eccellenza vengono chiamate a portare il nucleare nel mondo, ma… -

Ha assicurato inoltrediplomatico dell'Italia in sede ...'incontro si è svolto in un clima emozionato e commosso. ... come dimostrato dal decreto flussi, dal recupero dei decretie ...Nuovo codice della strada,'idea di: aumentare limiti di ... Rocca ha annunciato che i primi provvedimenti riguarderanno'... di utilizzo delle risorse' per il quale Rocca ha preso 'un...Mi ritrovo nel suo essere civico, nel suoa servizio ...'ultimo di qualche giorno fa, rivolto proprio ai candidati sindaco, ...proprio sul tema del razzismo pur avendo Matteocome capo ...