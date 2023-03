Salvatore Schillaci | “Depressione e pensieri di morte” | Situazione straziante

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 16 marzo 2023) Non tutti sanno chein passato ha affrontato una brutta malattia. Il suo racconto è una doccia fredda. L’ex attaccante della Juventus,, è tornato sotto i riflettori perché ha preso parte alla nuova edizione di Pechino Express. Per questo, si è tornato a parlare di lui e sono stati svelati retroscena, talvolta amari, sulla sua vita. Meglio conosciuto come Totò, non tutti sanno che il calciatore ha passato un periodo drammatico per via di una brutta malattia. Quest’ultima, oltre ad avergli causato disagi fisici, si è presentata insieme a una forma diche ha scalfito il carattere e il modo di vivere di. Purtroppo ha avuto un brutto tumore al colon, dal quale per fortuna è riuscito a guarire. Pechino Express per lui ...