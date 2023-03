Salto con gli sci, Dawid Kubacki trionfa in gara-2 a Lillehammer davanti a Lanisek e Tschofenig (Di giovedì 16 marzo 2023) Dawid Kubacki non vuole arrendersi e torna alla vittoria dopo oltre due mesi di digiuno, imponendosi nella seconda competizione individuale sul trampolino grande HS140 di Lillehammer valevole per il Raw Air Tournament e soprattutto per la Coppa del Mondo maschile di Salto con gli sci 2022-2023. Sesta affermazione stagionale (l’undicesima complessiva in carriera) nel circuito maggiore per il 33enne polacco, che piazza un grande acuto dopo un calo di rendimento nella seconda parte dell’inverno consolidando la sua piazza d’onore nella classifica generale di Coppa del Mondo e cercando di rimandare il più possibile la conquista aritmetica della Sfera di Cristallo da parte di Halvor Egner Granerud. Il fuoriclasse norvegese, oggi solo 6°, può ancora gestire un ampio margine di 318 punti sul suo più diretto inseguitore quando ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023)non vuole arrendersi e torna alla vittoria dopo oltre due mesi di digiuno, imponendosi nella seconda competizione individuale sul trampolino grande HS140 divalevole per il Raw Air Tournament e soprattutto per la Coppa del Mondo maschile dicon gli sci 2022-2023. Sesta affermazione stagionale (l’undicesima complessiva in carriera) nel circuito maggiore per il 33enne polacco, che piazza un grande acuto dopo un calo di rendimento nella seconda parte dell’inverno consolidando la sua piazza d’onore nella classifica generale di Coppa del Mondo e cercando di rimandare il più possibile la conquista aritmetica della Sfera di Cristallo da parte di Halvor Egner Granerud. Il fuoriclasse norvegese, oggi solo 6°, può ancora gestire un ampio margine di 318 punti sul suo più diretto inseguitore quando ...

