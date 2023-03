Salto con gli sci, a Vikersund una storica ‘prima’ su trampolino di volo per le ragazze volanti (Di giovedì 16 marzo 2023) Il 19 marzo assisteremo a un evento epocale nell’ambito del Salto con gli sci femminile. Per la prima volta nella storia, si disputerà una competizione autorizzata dalla Fis su un trampolino di volo. L’appuntamento andrà in scena a Vikersund, non a caso in Norvegia, Paese che più di ogni altro sta spingendo affinché si raggiunga la piena parità sessuale fra uomini e donne anche in questa disciplina. Ci si muove nella direzione auspicata dagli scandinavi. Cionondimeno, saggiamente non si passa “da 0 a 100” nello spazio di un amen, bensì si ragiona per gradi. Il passo iniziale è rappresentato da quanto vedremo domenica. Andiamo, dunque, a spiegare le dinamiche di una gara che, è bene ricordarlo, non sarà valida per la Coppa del Mondo. Difatti, per guadagnare la certezza di avere un campo partenti altamente qualificato, ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023) Il 19 marzo assisteremo a un evento epocale nell’ambito delcon gli sci femminile. Per la prima volta nella storia, si disputerà una competizione autorizzata dalla Fis su undi. L’appuntamento andrà in scena a, non a caso in Norvegia, Paese che più di ogni altro sta spingendo affinché si raggiunga la piena parità sessuale fra uomini e donne anche in questa disciplina. Ci si muove nella direzione auspicata dagli scandinavi. Cionondimeno, saggiamente non si passa “da 0 a 100” nello spazio di un amen, bensì si ragiona per gradi. Il passo iniziale è rappresentato da quanto vedremo domenica. Andiamo, dunque, a spiegare le dinamiche di una gara che, è bene ricordarlo, non sarà valida per la Coppa del Mondo. Difatti, per guadagnare la certezza di avere un campo partenti altamente qualificato, ...

