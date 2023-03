Saltato l’accordo tra Meta e SIAE, via dunque la musica da Instagram e Facebook (Di giovedì 16 marzo 2023) Salta il tavolo di trattative tra Meta e SIAE e quindi niente accordo per continuare a distribuire le canzoni, i brani musicali e i contenuti protetti dall’Agenzia italiana sui social Facebook e Instagram. Entro le prossime 48 ore, quindi, bisognerà intervenire su tutti i brani musicali protetti dall’agenzia italiana e pare proprio che il processo sia già partito. “La tutela dei diritti d’autore di compositori e artisti è per noi una priorità assoluta – fanno sapere dello staff di Meta – e per questo motivo, a partire da oggi, avvieremo la procedura per rimuovere i brani del repertorio SIAE all’interno della nostra libreria musicale”. Nel sottolineare la priorità assoluta, per Meta, nella tutela dei diritti ... Leggi su moltouomo (Di giovedì 16 marzo 2023) Salta il tavolo di trattative trae quindi niente accordo per continuare a distribuire le canzoni, i branili e i contenuti protetti dall’Agenzia italiana sui social. Entro le prossime 48 ore, quindi, bisognerà intervenire su tutti i branili protetti dall’agenzia italiana e pare proprio che il processo sia già partito. “La tutela dei diritti d’autore di compositori e artisti è per noi una priorità assoluta – fanno sapere dello staff di– e per questo motivo, a partire da oggi, avvieremo la procedura per rimuovere i brani del repertorioall’interno della nostra libreriale”. Nel sottolineare la priorità assoluta, per, nella tutela dei diritti ...

