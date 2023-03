Salta l' accordo tra Meta e Siae | stop alla musica su Facebook e Instagram Ecco cosa succede

(Di giovedì 16 marzo 2023)l'trae d'ora in poi latutelata dSocietà non potrà più essere utilizzata nei contenuti dei social del gruppo di Mark Zuckerberg. "Purtroppo non siamo riusciti a ...

Meta: salta l'accordo con la Siae, stop alla musica sui social di Zuckerberg RaiNews

Via la musica dai social, ma solo da quelli di Meta. La holding proprietaria di Facebook, Instagram e WhatsApp non ha rinnovato l’accordo di licenza con la Società Italiana degli Autori ed Editori. Di ...Ed è proprio quello che sta succedendo nel nostro Paese. Poche ore fa, infatti, Meta ha annunciato di non essere riuscita rinnovare l’accordo con la SIAE, la Società Italiana degli Autori ed Editori.