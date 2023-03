Salta l' accordo tra Meta e Siae | stop alla musica su Facebook e Instagram Ecco cosa succede

(Di giovedì 16 marzo 2023)l’trae d’ora in poi latutelata dSocietà non potrà più essere utilizzata nei contenuti dei social del gruppo di Mark Zuckerberg. «Purtroppo non siamo riusciti...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... valeficent_ : RT @RaiNews: 'La tutela dei diritti d'autore di compositori e artisti è per noi una priorità assoluta e per questo motivo, a partire da ogg… - ItaliaStartUp_ : Meta: salta l'accordo con la Siae, stop alla musica sui social di Zuckerberg - StartUp Magazine - ItaliaStartUp_ : Salta l'accordo tra Meta e Siae: via brani da Instagram e Facebook - - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Salta l'accordo tra #Meta e #Siae. Mogol: 'Non è una battaglia che perderemo'. Ecco cosa cambia #Facebook #Instagram h… - ProntoPCBaveno : RT @SkyTG24: Salta accordo tra Meta e Siae, via canzoni da Facebook e Instagram -

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Mancatodi licenza tra Meta e Siae, la Società italiana degli Autori ed Editori. Meta non è riuscita a rinnovarlo, come dichiarato da un portavoce della società statunitense. 'La tutela dei diritti d'...l'tra Siae e Meta e d'ora in poi la musica tutelata dalla Società non potrà più essere utilizzata nei contenuti dei social del gruppo di Mark Zuckerberg. "Purtroppo non siamo riusciti a ...AGI -l'tra Siae e Meta e d'ora in poi la musica tutelata dalla Società non potrà più essere utilizzata nei contenuti dei social del gruppo di Mark Zuckerberg. L'assenza di unavrà un ...

Meta: salta l'accordo con la Siae, stop alla musica sui social di Zuckerberg RaiNews

Via la musica dai social, ma solo da quelli di Meta. La holding proprietaria di Facebook, Instagram e WhatsApp non ha rinnovato l’accordo di licenza con la Società Italiana degli Autori ed Editori. Di ...Ed è proprio quello che sta succedendo nel nostro Paese. Poche ore fa, infatti, Meta ha annunciato di non essere riuscita rinnovare l’accordo con la SIAE, la Società Italiana degli Autori ed Editori.