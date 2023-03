Salta l’accordo tra Meta e Siae: «Scelta unilaterale di Zuckerberg». Cosa cambia per le canzoni su Instagram e Facebook (Di giovedì 16 marzo 2023) Salta l’accordo tra Meta e la Siae. La musica tutelata dalla Società Italiana degli Autori ed Editori non potrà più essere utilizzata nei contenuti dei social di Mark Zuckerberg. «Purtroppo non siamo riusciti a rinnovare il nostro accordo di licenza con Siae. La tutela dei diritti d’autore di compositori e artisti è per noi una priorità e per questo motivo da oggi avvieremo la procedura per rimuovere i brani del repertorio Siae nella nostra libreria musicale», ha annunciato un portavoce di Meta. «Crediamo – ha aggiunto – che sia un valore per l’intera industria musicale permettere alle persone di condividere e connettersi sulle nostre piattaforme utilizzando la musica che amano». L’impatto su reel, stories e feed L’impatto di questo accordo ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 marzo 2023)trae la. La musica tutelata dalla Società Italiana degli Autori ed Editori non potrà più essere utilizzata nei contenuti dei social di Mark. «Purtroppo non siamo riusciti a rinnovare il nostro accordo di licenza con. La tutela dei diritti d’autore di compositori e artisti è per noi una priorità e per questo motivo da oggi avvieremo la procedura per rimuovere i brani del repertorionella nostra libreria musicale», ha annunciato un portavoce di. «Crediamo – ha aggiunto – che sia un valore per l’intera industria musicale permettere alle persone di condividere e connettersi sulle nostre piattaforme utilizzando la musica che amano». L’impatto su reel, stories e feed L’impatto di questo accordo ...

