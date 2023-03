Salta l'accordo Meta-SIAE, niente più musica italiana su Facebook e Instagram (Di giovedì 16 marzo 2023) niente più colonne sonore per i contenuti diffusi su Facebook e Instagram. Lo stop arriva all'improvviso dopo che Meta e SIAE non hanno trovato l'accordo per rinnovare la licenza sul diritto d'autore, scaduta alla fine dell'anno scorso. La mancata stretta di mano tra le parti significa che d'ora in poi i Reels e le Stories pubblicate dagli utenti sulle due principali piattaforme di proprietà di Meta (che controlla pure WhatsApp) non avranno più un brano musicale di accompagnamento. Per quanto riguarda i contenti già postati, invece, quelli su Facebook verranno rimossi, mentre quelli su Instagram resteranno ma in versione silenziata, senza quindi nessun audio in sottofondo. L'operazione di rimozione è già stata avviata ... Leggi su panorama (Di giovedì 16 marzo 2023)più colonne sonore per i contenuti diffusi su. Lo stop arriva all'improvviso dopo chenon hanno trovato l'per rinnovare la licenza sul diritto d'autore, scaduta alla fine dell'anno scorso. La mancata stretta di mano tra le parti significa che d'ora in poi i Reels e le Stories pubblicate dagli utenti sulle due principali piattaforme di proprietà di(che controlla pure WhatsApp) non avranno più un branole di accompagnamento. Per quanto riguarda i contenti già postati, invece, quelli suverranno rimossi, mentre quelli suresteranno ma in versione silenziata, senza quindi nessun audio in sottofondo. L'operazione di rimozione è già stata avviata ...

