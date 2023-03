Salta l'accordo con Meta, Instagram e Facebook senza canzoni Siae (Di giovedì 16 marzo 2023) La battaglia sui diritti d'autore conosce un altro importante capitolo della sua storia. Questa volta nell'occhio del ciclone sono finite le canzoni Siae utilizzate nei feed e nelle stories di Instagram e Facebook. «Purtroppo non siamo riusciti a rinnovare il nostro accordo di licenza con Siae. La tutela dei diritti d'autore di compositori e artisti è per noi una priorità assoluta e, per questo motivo, avvieremo la procedura per rimuovere i brani del repertorio Siae all'interno della nostra libreria musicale». È questa la notizia del giorno che Meta annuncia ufficialmente. e storie di Facebook e Instagram saranno, dunque, orfani di non poca produzione musicale. «Queste piattaforme digitali - commenta ... Leggi su iltempo (Di giovedì 16 marzo 2023) La battaglia sui diritti d'autore conosce un altro importante capitolo della sua storia. Questa volta nell'occhio del ciclone sono finite leutilizzate nei feed e nelle stories di. «Purtroppo non siamo riusciti a rinnovare il nostrodi licenza con. La tutela dei diritti d'autore di compositori e artisti è per noi una priorità assoluta e, per questo motivo, avvieremo la procedura per rimuovere i brani del repertorioall'interno della nostra libreria musicale». È questa la notizia del giorno cheannuncia ufficialmente. e storie disaranno, dunque, orfani di non poca produzione musicale. «Queste piattaforme digitali - commenta ...

