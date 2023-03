Salerno | sequestrati 20 mila metri quadrati nel comune di Eboli

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... T7TorreSette : Usate sostanze che normalmente vengono impiegate nella produzione di disinfettanti chimici. Sgominata associazione… - Vdruz : Salerno. Sequestrati accessori di telefonia con marchio “Apple” contraffatto - LCronache : Salerno, negozio del centro vendeva prodotti Apple contraffatti: sequestrati 300 pezzi - tvoggi : GDF SALERNO: SEQUESTRATI 300 ACCESSORI PER TELEFONIA CON MARCHIO “APPLE” CONTRAFFATTO GUARDA IL VIDEO - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Salerno, blitz della finanza: sequestrati in un negozio del centro Apple contraffatti -

Sono state altresìoltre 700 kg di derrate alimentari (carni, formaggi, frutta e ... I controlli hanno riguardato anche mense scolastiche ubicate nelle province di, Avellino e ...Numero totale non conformità: 8 (delle quali 5 in provincia di; 2 in provincia di Avellino, ... Sono state altresìoltre 700 kg di derrate alimentari (carni, formaggi, frutta e ...I prodotti contraffatti sono stati sottoposti a sequestro ed è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica diper il titolare dell'attività commerciale per le ipotesi di reato di ...

Salerno, sequestrati 300 prodotti Apple contraffatti SudTv

L'alcool si produceva in fabbriche clandestine tra Napoli e Salerno L'attività investigativa dei militari ... Per questo motivo, contestualmente agli arresti, i finanzieri hanno operato anche un ...Rientra anche la provincia di Salerno nel blitz che ha consentito ai finanzieri ... Docici gli arresti (3 in carcere e 9 ai domiciliari) e sequestrati beni per un valore complessivo da 10 milioni di ...