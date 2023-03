Salerno: “I love dance..la danza in scena” compie 10 anni (Di giovedì 16 marzo 2023) “I love dance..la danza è in scena”, il concorso di danza si terrà domenica 19 marzo presso l’Auditorium delCentro Sociale di Salerno. Una competizione dedicata all’arte tersicorea, nata con l’obiettivo di offrire un’opportunità diconfronto ed esperienza scenica, agli allievi delle scuole di danza, danzatori e gruppi. Il Concorso ideato e diretto da Carmine Landi è fra i più prestigiosi in Italia, negli anni ha infatti raccolto consensi di stima egrande partecipazione di giovani e giovanissimi, che oltre alla passione per la danza, hanno talento da mostrare. La mission è da sempre quella di far incontrare e confrontare giovani danzatori che avranno la possibilità di esibirsi al cospetto della ... Leggi su zon (Di giovedì 16 marzo 2023) “I..laè in”, il concorso disi terrà domenica 19 marzo presso l’Auditorium delCentro Sociale di. Una competizione dedicata all’arte tersicorea, nata con l’obiettivo di offrire un’opportunità diconfronto ed esperienza scenica, agli allievi delle scuole ditori e gruppi. Il Concorso ideato e diretto da Carmine Landi è fra i più prestigiosi in Italia, negliha infatti raccolto consensi di stima egrande partecipazione di giovani e giovanissimi, che oltre alla passione per la, hanno talento da mostrare. La mission è da sempre quella di far incontrare e confrontare giovanitori che avranno la possibilità di esibirsi al cospetto della ...

