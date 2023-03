Salerno, “Da ultimo a leader”: presentazione del libro di Antonio Landi (Di giovedì 16 marzo 2023) Venerdì 24 marzo, alle ore 18, presso il Palazzo della Provincia di Salerno, si terrà la presentazione del libro del giovane manager aziendale Antonio Landi, “Da ultimo a leader”. All’incontro, insieme all’autore, interverranno il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, il critico d’arte Luca Cantore D’Amore, l’editore Martina Bruno. Modererà l’Avvocato Luca Monaco, Presidente dell’Associazione Forense e giuridica Nova Juris. L’ingresso è libero. La stampa e la cittadinanza sono invitati a partecipare Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di giovedì 16 marzo 2023) Venerdì 24 marzo, alle ore 18, presso il Palazzo della Provincia di, si terrà ladeldel giovane manager aziendale, “Da”. All’incontro, insieme all’autore, interverranno il Sindaco diVincenzo Napoli, il critico d’arte Luca Cantore D’Amore, l’editore Martina Bruno. Modererà l’Avvocato Luca Monaco, Presidente dell’Associazione Forense e giuridica Nova Juris. L’ingresso è libero. La stampa e la cittadinanza sono invitati a partecipare Segui ZON.IT su Google News.

