Salernitana, infortunio per Crnigoj: ecco le sue condizioni (Di giovedì 16 marzo 2023) Domen Crnigoj, centrocampista della Salernitana, ha subito un infortunio muscolare al soleo nello scorso match contro il Milan a San Siro. Il giocatore ex Venezia ha effettuato degli accertamenti per stabilire l'entità del suo acciacco e sicuramente non sarà disponibile per la prossima partita del campionato di Serie A dei granata contro il Bologna. Se l'infortunio dovesse essere di lieve entità Crnigoj potrebbe recuperare per la gara di La Spezia in programma dopo la sosta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

