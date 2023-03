Salernitana-Bologna (sabato 18 marzo 2023 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di giovedì 16 marzo 2023) Da una parte la Salernitana di Paulo Sousa che cerca i punti per concretizzare la salvezza, dall’altra il Bologna di Thiago Motta che prova a tenere vivo il sogno di Conference League nella volata per il settimo posto e da questo punto di vista il pareggio 0-0 contro la Lazio è stato il terzo risultato InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 16 marzo 2023) Da una parte ladi Paulo Sousa che cerca i punti per concretizzare la salvezza, dall’altra ildi Thiago Motta che prova a tenere vivo il sogno di Conference League nella volata per il settimo posto e da questo punto di vista il pareggio 0-0 contro la Lazio è stato il terzo risultato InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : Spezia 2-1 Inter Bologna 0-0 Lazio Roma 3-4 Sassuolo Milan 1-1 Salernitana. La lotta Champions prosegue con la st… - apetrazzuolo : SERIE A - Salernitana-Bologna, le formazioni ufficiali - napolimagazine : SERIE A - Salernitana-Bologna, le formazioni ufficiali - SkyTG24 : Serie A, Monza-Cremonese finisce 1-1. Alle 18 Salernitana-Bologna, poi Udinese-Milan - Bettor_Club : NEW GAME ON??????????? >Italy????>Serie A>Salernitana - Bologna?50' Salernitana vs. Bologna – Away ( AH -0,25 )… -