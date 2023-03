**Salario minimo: Schlein, 'disposta a cambiare proposta Pd per trovare unità opposizioni'** (Di giovedì 16 marzo 2023) Roma, 16 mar (Adnkronos) - "Una battaglia comune di tutte le opposizioni" è quella sul salario minimo, "e io sono disposta da subito a ragionare di come cambiare la nostra proposta e di come trovare una proposta unitaria". Lo ha detto Elly Schlein al congresso della Cgil durante il confronto con Conte, Calenda e Fratoianni. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Roma, 16 mar (Adnkronos) - "Una battaglia comune di tutte le" è quella sul salario, "e io sonoda subito a ragionare di comela nostrae di comeunaunitaria". Lo ha detto Ellyal congresso della Cgil durante il confronto con Conte, Calenda e Fratoianni.

